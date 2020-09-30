Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin korunması, halkın huzur ve emniyetinin sağlanması amacıyla 7-20 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 7'si evden, 4'ü iş yerinden ve kurumdan, 9'u açıktan, 3'ü otodan ve biri elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayı ile bir dolandırıcılık ve iki güveni kötüye kullanma olayı aydınlatıldı.