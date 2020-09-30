İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi yakınlarında, kardeş olan Enes B. ve Hamdi B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.
KARDEŞLER BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Enes B. ve Hamdi B. şüpheliler tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLE BİNDİ
Sağlık ekiplerince Enes B, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, kardeşi Hamdi B, olay yerine yaklaşan bir otomobile bindi.
POLİS ARACI TAKİP ETTİ
Polis ekiplerince takibe alınan araç, bir süre sonra durdurularak yaralı Hamdi B. de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.