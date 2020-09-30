30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
ABONE OL
İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi yakınlarında, kardeş olan Enes B. ve Hamdi B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

KARDEŞLER BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Enes B. ve Hamdi B. şüpheliler tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLE BİNDİ

Sağlık ekiplerince Enes B, ilk müdahalesinin ardından ambulansla ve götürülürken, kardeşi Hamdi B, olay yerine yaklaşan bir otomobile bindi.

POLİS ARACI TAKİP ETTİ

Polis ekiplerince takibe alınan araç, bir süre sonra durdurularak yaralı Hamdi B. de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA