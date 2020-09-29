İstanbul'da konfeksiyon atölyesi alev alev yandı

Meraklı vatandaşların yangın noktasına yaklaşmasını polis ekipleri engellerken yükselen alevlerin tüm binayı sarmasını da itfaiye ekipleri uzun bir çaba sonucu engelledi. Alevleri yirmi dakika da kontrol altına almayı başaran ekiplerin iş merkezine girerek yangının kaynağına ulaşmaları da uzun sürmedi. Yaklaşık bir saatte binadaki yangın tamamen kontrol altına alınırken ekiplerin duman tahliyesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.