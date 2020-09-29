Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünde gerçekleştiği ileri süren olayda, Evliyaoğlu Caddesi üzerinde bulunan K.Ö.'ye ait iş yerine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüphelisi şahıs tabanca ile K.Ö.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.