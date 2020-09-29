Elazığ depreminden ilham aldılar! TEKNOFEST'e katılan öğrencilerden orman yangınlarına sensörlü çözüm

Mardin Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ayşe Arya Atan, "Elazığ'daki depremde can ve mal kaybı bizi çok üzmüştü. Yaptığımız projede 3 örnek ev yaptık. Birinin altına destek koymadık. İkincisine çapraz destek koyduk. Üçüncüsüne ise duvarlarını doğal bakteriyle yaparak suni titreşim verildi. Birincisi yana yıkıldı, ikincisi olduğu yere çöktü. Diğeri ise sarsıntıyı esneme ile atlattı ve duvarlarındaki çatlaklar da bahteriler yardımıyla onarıldı. Bu ev sistemiyle depremde hem can kaybını hem de insanların huzurlu yaşamasını amaçladık" dedi.