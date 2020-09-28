Elazığ'daki orman yangınında 30 dönüm zarar gördü
Elazığ'da öğlen saatlerinde çıkan orman yangınının bilançosu hakkında açıklama yapıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda, 30 dönümlük arazinin zarar gördüğü belirtildi.
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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde çıktı.
Mahallenin üst kısmında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına, ilçe itfaiyesi, kaymakamlığa bağlı iş makineleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra mahalle halkı da destek verdi.
4,5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.