Yargıtay'dan emsal karar! İzin vermeyen müdür tazminatsız kovuldu

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan müdür, iş akdinin davalı tarafça haksız olarak sona erdirildiğini, envanter sayımlarında çıkan eksikliğin teamül olarak uygulana gelen çıkan açığın paylaşımı niteliğinde olduğunu, sivil kıyafet ile çalışmanın bir defaya mahsus müşteriyi bekletmeden sorunu çözme amaçlı olduğunu ileri sürerek;kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarını istedi

Davalı mağaza işletmecisi ise iş akdinin İş Kanunun 25/II-d maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını öne sürdü. Mağazada yapılan envanter sayımı sonucunda tespit edilen açıkları alt kadrosunda çalışan personele zorla ödettiğinin ve bu konuda baskı oluşturduğunun, dolayısıyla da şirket envanterleri ile kayıtlarını yanılttığının, personelin öğle yemeği molasını kullanmasına engel olduğunu dile getirdi.