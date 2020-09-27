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Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan maganda yakalandı

Son dakika haberine göre; 'da, otomobilini otoyol kenarına park edip, oturduğu portatif sandalye üzerinden tabancayla art arda havaya ateş eden maganda yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2020
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Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan maganda yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu.

Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan maganda yakalandı

Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti.

Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan maganda yakalandı

Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Otoyol kenarında oturup havaya ateş açan maganda yakalandı

Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, H.U.'yu yakalayıp Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında, 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.

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