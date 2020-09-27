Kocaeli'de iş ilanı verip başvuran genç kızları taciz eden kişi yakalandı
Kocaeli'de sosyal medya hesabı üzerinden iş ilanı veren H.T., başvuru yapan kadınları taciz ettiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. H.T.'nin, iş başvurusunda bulunan bir kadın ile arasında geçen konuşması örnek olarak sunuldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.
AHLAKSIZ MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Gebze'de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.'nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. H.T.'nin sorgusu devam ediyor.