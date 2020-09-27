Bandrol satışıyla örgüte 37 milyonluk himmet aktarmışlar! Soruşturma başlatıldı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen adına Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne 16 farklı isim kısaltmaları ile kitap bandrolü başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbarla ortaya çıkan olayın ardından bandroller ve dağıtımı yapılan yayınevleri hakkında soruşturma başlatıldı.

16 İSİMLE 2 BİN 497 KEZ BANDROL BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethullah Gülen adına ve Fethullah Gülen, M. Fethullah Gülen, Fetthulah Gülen gibi küçük harf değişiklikleri ile toplamda 16 isim adı altında Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 497 kez kitap bandrolü başvurusunda bulunulduğu tespit edildi.

YAKLAŞIK 27 MİLYON BANDROL ALMIŞLAR

Yapılan araştırmanın devamında bandrol başvurusu ve sözleşmelerin incelenmesinde belirtilen farklı isimler üzerinden toplamda 26 milyon 870 bin 608 adet bandrol alımı gerçekleştirildiği, bu şekilde bandrol alımı gerçekleştirilen kitapların yayıncılığını Kaynak Holding A.Ş.'ye bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık, Işık Yayıncılık, Nil Sesli Görüntülü Eserler Pazarlama, Işık Yayınları, Feza Gazetecilik, Nesil Basın Yayın ve Ilıcak Yayıncılığın üstlendiği belirlendi.

HİMMET İÇİN DÜNYA REKORU KIRMIŞLAR

Yayın evleri aracılığıyla yaklaşık 27 milyon bandrol alımı gerçekleştirilen kitapların gerçekte basılarak satılmış olmasının bir dünya rekoru olarak nitelendirilen araştırmada ilginç bilgilere rastlandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen adına basılan bandrollerin satılması ile örgüte milyonlarca liralık himmet sağlandığı öğrenildi.

MASAK DEVREDE

FETÖ operasyonlarının ardından kapatılan onlarca yayınevi tarafından satın alınarak piyasada satışa sunulan bandrollerden milyarlarca lira para elde edilerek örgüte himmet adı altında para girişi sağlandığı ifade edilirken savcılık soruşturma kapsamında yayınevlerinin mali giriş çıkışlarının MASAK tarafından inceleme altına alınarak örgüte aktarılan paranın tespit edilmesini istedi.

ÖRGÜTE 37 MİLYONLUK HİMMET AKTARILDI

MASAK tarafından yayınevleri hakkında yapılan araştırmada Işık Yayıncılığın 1 yılda 73 milyon lira mal ve hizmet alımının olduğu 3 milyon değerinde mal satışının olduğu, Feza Gazeteciliğin ise 17 milyon hizmet alımı, 5,5 milyon mal satışı olduğu belirtildi. Toplamda 37 milyonluk bir gelirin bandrol satışı ile olduğu ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yayınevlerinin merkezinin İstanbul'da bulunmasından dolayı dosyaya yetkisizlik verilerek soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmasına karar verildi.

Atakan Irmak/SABAH