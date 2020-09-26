İzmir'de 'ucuz otel' tuzağına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları ve makbuzları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen delillerle sadece Çeşme değil başka şehir ve ilçelerde bulunan otel isimleri ve görsellerini kullanarak internet sayfaları oluşturdukları ve bu yöntem ile yüzlerce vatandaşı dolandırarak milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheliden Z.H. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.U., M.M.S., U.U., B.K., E.A., B.T., İ.B., H.A. isimli şahıslar ise tutuklandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların mağdur olmamaları için, özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olmaları, gelen teklif içeriğindeki tesis resimlerinin, kurumsal logo/işaretlerinin doğruluğunun ve tesisin Kültür Turizm Bakanlığından belgeli olup olmadığının www.kulturturizm.gov.tr ve www.yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html URL adreslerinden, seyahat acentelerinin ise www.tursab.org.tr URL adresli internet sitelerinden sorgulanarak doğrulanması gerektiği, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.