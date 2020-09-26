Bursa’da asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itmesine rağmen, F.A., L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi.

Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.