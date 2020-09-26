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Bursa’da asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

'da merkez Osmangazi ilçesinde 18 Ağustos tarihinde L.K. adlı kadın, evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. Kadını eden zanlı görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Bursa’da asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, kadını takip eden F.A. (36), evinin bulunduğu siteye giren L.K. (40) ile birlikte asansöre bindi. Kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olan mağdure asansörden inmek istedi.

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itmesine rağmen, F.A., L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi.

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Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.'nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.'ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., 'Uğraşmak istemiyorum' diyerek şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın basına yansımasının ardından polisi arayan L.K., kararını değiştirerek, şikayetçi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inleyerek, şüpheli F.A.'yı evinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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