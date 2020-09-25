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Son dakika: Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

Son dakika... 'un Hasköy ilçesinde dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram ele geçirildi. Olayla ilgii gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020
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Son dakika: Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında araştırma yaptı.

Bunun üzerine Hasköy'ün Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 5 kilo 250 gram Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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