Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Operasyonda bir kilo 700 gram esrar maddesi, 297 adet uyuşturucu hap, 32 adet kenevir bitkisi, 22 gram metamfetamin maddesi ile bir miktar bonzai ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.