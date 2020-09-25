Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Operasyonda bir kilo 700 gram esrar maddesi, 297 adet uyuşturucu hap, 32 adet kenevir bitkisi, 22 gram metamfetamin maddesi ile bir miktar bonzai ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.