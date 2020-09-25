İstanbul’da sera cinayetini JASAT çözdü!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin aynı serada çalışan Afgan uyruklu (4) şahsın aralarındaki bir tartışma sonucunda işlendiğini ve (3) şüphelinin Nazar Mohammed'i öldürdükten sonra Çatalca'dan kaçtıklarını belirledi.

Yapılan ısrarlı takip ile şüphelilerin Bursa'da olduğunu belirleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçmek suretiyle olayın failleri olan Afganistan uyruklu Asadullah W., Janzeep K. ve Shahed S. isimli şüphelilerin Bursa/Osmangazi'de yakalanmasını sağladı. Yakalanan (3) şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.