Kop Tüneli'nde patlama: 11 işçi yaralandı

"METANGAZI SIKIŞMASI OLDUĞUNA DAİR..."

Vali Cüneyt Epcim, "İlk belirlemelere göre 11 yaralımız var. Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var. İçerde herhangi bir işçimizin olmaması önemli bir avantaj. Yeni bir patlamanın olabileceğini değerlendirdiğimiz ekipler seferber olmuş durumda." dedi.