Kop Tüneli'nde patlama: 11 işçi yaralandı
Son dakika haberine göre... Bayburt'ta Kop Tüneli'nde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 11 kişi tünelden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bayburt'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 11 yaralıya ulaştı.
Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
"METANGAZI SIKIŞMASI OLDUĞUNA DAİR..."
Vali Cüneyt Epcim, "İlk belirlemelere göre 11 yaralımız var. Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var. İçerde herhangi bir işçimizin olmaması önemli bir avantaj. Yeni bir patlamanın olabileceğini değerlendirdiğimiz ekipler seferber olmuş durumda." dedi.
Epcim, "Yaralılarımızın durumu iyi, Bayburt Devlet hastanesi'ne kaldırıldılar. Ağır olan 1 yaralı Erzurum'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. Tünel 6 bin 500 metre olarak planlandı. 2 bin 500 metrede patlamada meydana geldi." dedi.