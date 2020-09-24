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Kop Tüneli'nde patlama: 11 işçi yaralandı

Son dakika haberine göre... 'ta 'nde meydana geldi. Patlamada yaralanan 11 kişi tünelden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Hastanesine sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Kop Tüneli'nde patlama: 11 işçi yaralandı

'ta Kop Dağı Tüneli inşaatında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve ekipleri, 11 yaralıya ulaştı.

Kop Tüneli'nde patlama: 11 işçi yaralandı KOP TÜNELİ'NDE PATLAMA: 11 İŞÇİ YARALANDI

Yaralılar, ambulanslarla Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

"METANGAZI SIKIŞMASI OLDUĞUNA DAİR..."

Vali Cüneyt Epcim, "İlk belirlemelere göre 11 yaralımız var. Metangazı sıkışması olduğuna dair AFAD ekiplerinin ilk belirlemesi var. İçerde herhangi bir işçimizin olmaması önemli bir avantaj. Yeni bir patlamanın olabileceğini değerlendirdiğimiz ekipler seferber olmuş durumda." dedi.

Epcim, "Yaralılarımızın durumu iyi, Bayburt Devlet hastanesi'ne kaldırıldılar. Ağır olan 1 yaralı 'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. Tünel 6 bin 500 metre olarak planlandı. 2 bin 500 metrede patlamada meydana geldi." dedi.

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