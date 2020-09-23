O ilimizdeki 8 asırlık çınar koruma altına alındı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan 812 yaşındaki çınar ağacına yönelik koruma çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ağacın etrafındaki beton yapılar kaldırılacak. Yapılacak çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgedeki vatandaşların da hizmetinde olacak bir seyir alanı oluşturulacak. Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen anıt ağaç, 812 yaşında ve türü Doğu Çınarı olarak geçmekte.