HES kodu Diyarbakırlı arzuhalcinin geçim kaynağı oldu

Aslında bu işler konusunda iyiyim ama Diyarbakır'da son iki yıldır iş yok. Aslında iş bulamadığım için de bunu yapıyorum. Bu işi yapmamın asıl sebebi sevmem ve ilgi duymamdır" diye konuştu.

Dilekçe yazdırmaya gelen Osman Keklikavan da adliyeye geldiğini ve ayrıca HES kodu uygulamasında da Askan'ın kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.