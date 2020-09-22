Polis otosundan elleri kelepçeli kaçtı metruk binada yakalandı
Erzincan'da, polis otosundan elleri kelepçeli olarak kaçan hırsızlık şüphelisi R.A., 2 saat süren arama çalışması sonucu saklandığı metruk binada yakalandı.
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Kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak dün gece gözaltına alınan R.A., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek, araca bindirildi. Ekip otosuyla emniyete götürüldüğü sırada araçtan atlayan R.A., kelepçeli halde kaçmaya başladı.
METRUK BİNADA YAKALANDI
Polisin havaya ateş açmasına ve 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden R.A. için ekipler alarma geçti. Gece boyunca metruk bina ve parklarda yapılan aramanın ardından R.A., Atatürk Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakalandı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen R.A., işlemleri için emniyete götürüldü.