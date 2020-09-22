Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI

Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen otomobile bağlı atı gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Yaşanan bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.