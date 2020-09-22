Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
Erzincan'da iki kişi, otomobile bağladıkları atı, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu caddede çevredeki araçlara aldırış etmeden kilometrelerce koşturdu.
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Halitpaşa Caddesi üzerinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 24 DD 542 plakalı otomobile ip ile bağlanan at, kilometrelerce koşturdu.
VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI
Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen otomobile bağlı atı gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
GÖZDEN KAYBOLDU
Yaşanan bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.