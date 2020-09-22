22 Eylül 2020, Salı
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Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

'da iki kişi, otomobile bağladıkları atı, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu caddede çevredeki araçlara aldırış etmeden kilometrelerce koşturdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular

Halitpaşa Caddesi üzerinde, içerisinde iki kişinin bulunduğu 24 DD 542 plakalı otomobile ip ile bağlanan , kilometrelerce koşturdu.

VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI

Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen otomobile bağlı atı gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Yaşanan bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.

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