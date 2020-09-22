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Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Korkunç savunma

Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ı öldürmekle suçlanan 'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmasında korkunç sözler söyleyen Hilmi Yılmaz, "Barış teklifini kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Korkunç savunma

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, Gülseren Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Korkunç savunma

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Hilmi Yılmaz, yaşananlardan pişman olduğunu belirtti.

Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Korkunç savunma

Olayın yaşandığı gün eşine barışma teklifinde bulunduğunu aktaran Hilmi Yılmaz, "Barış teklifini kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! Korkunç savunma

BÖYLE ÖLDÜRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Yılmaz. (43), 26 Eylül 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Yılmaz'ın (32) Kestel Mahallesi'nde kaldığı baba evine girmiş ve dışarı çıkardığı eşini bıçakla öldürmüştü.

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