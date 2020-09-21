Polisler tarafından gözaltına alınmıştı! İstiklal Caddesi’ndeki taciz iddiasında flaş gelişme

Sabah'a konuşan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler. Ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi. Tek amacım kendisini korumaktı.