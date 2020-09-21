21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Arkeolojik sit alanında kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede ise jeneratör, hilti, kazma, kürek ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan H.K. ve H.Ş.'yi suçüstü yakaladı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede ise jeneratör, hilti, kazma, kürek ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA