Osmaniye'de sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan H.K. ve H.Ş.'yi suçüstü yakaladı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede ise jeneratör, hilti, kazma, kürek ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.