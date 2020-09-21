Kazada ölen 3 tekvandocu birlikte toprağa verildi

Niğde'nin Çiftlik İlçesi Dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 tekvandocu genç yan yana toprağa verildi.

Niğde'nin Çiftlik İlçesinde yaşayan 5 genç, hafta sonu şehirde vakit geçirmek için yola çıktılar. İlçeden 20 Km uzaklıkta bulunan bölgeye geldiklerinde yapımı henüz bitmemiş ve yeni mucurlu asfalt atılmış yolun Güresentepe olarak bilinen bölgeye geldiklerinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandılar. Defalarca takla attığı belirtilen araç adeta demir yığına dönmüş aracın motoru bile bulunduğu yerden fırlamıştı. Sürücüsü Atakan Kurt olduğu belirtilen otomobilin kaza yaptığını gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirmiş olay yerine kurtarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç ta bulunan sürücü Atakan Kurt ve iki tekvandocu arkadaşı Muhammed Emin Koç ve Emir Yalçın olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

Kazada hayatlarını kaybeden 3 arkadaşın 1990 Çiftlik Tekvando Spor Kulübünün lisanslı sporcuları oldukları belirlendi. 3 Tekvandocunun hayatlarındaki birliktelik son yolculuklarına uğurlanırken de yine değişmedi. Dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç adlı 3 genç Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsilerinin ardından Çiftlik İlçesinde yine birlikte gözyaşları arasında toprağa verildiler.

1990 çiftlik spor kulübünde tekvandocu 3 arkadaştan Muhammet Emin Koç ve Emir Yalçın'ın aktif olarak tekvando sporu yaptıkları Atakan Kurt'un ise sporu bıraktığı belirtildi. Hayatını kaybeden sporcular için Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin sporcuların teknik direktörü Ramazan Yılmaz'ı telefonla arayarak taziyelerini iletirken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından hayatını kaybeden genç tekvandocular için taziye mesajı yayımlayarak, ailelerine başsağlığı diledi.

Hayrettin Yenel/SABAH