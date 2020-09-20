Tepki toplayan görüntüler! Kedinin ölümüne yol neden oldu!
Bayrampaşa'da köpeğini gezdirirken, bir sokak kedisinin yüksekten düşerek ölmesine neden olan şahsa idari işlem uygulandı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi'nde Y.D. gezdirdiği köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi'nde Y.D. gezdirdiği köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.
Köpekten korkan kedi, sitedeki korkuluklara tırmanarak kaçmaya çalıştı. Kaçmakta başarılı olamayan kedi, yüksekten düşerek öldü.
PARA CEZASI VERİLDİ
Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bu görüntüleri sosyal medya hesabından izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel'in talimatıyla köpeğin sahibi Y.D'ye Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'nde idari işlem yapılarak para cezası verildi.