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Tepki toplayan görüntüler! Kedinin ölümüne yol neden oldu!

'da köpeğini gezdirirken, bir sokak kedisinin yüksekten düşerek ölmesine neden olan şahsa idari işlem uygulandı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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Tepki toplayan görüntüler! Kedinin ölümüne yol neden oldu!

Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi'nde Y.D. gezdirdiği köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.

Köpekten korkan kedi, sitedeki korkuluklara tırmanarak kaçmaya çalıştı. Kaçmakta başarılı olamayan kedi, yüksekten düşerek öldü.

Tepki toplayan görüntüler! Kedinin ölümüne yol neden oldu! TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER! KEDİNİN ÖLÜMÜNE YOL NEDEN OLDU!

PARA CEZASI VERİLDİ

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel'in talimatıyla köpeğin sahibi Y.D'ye Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'nde idari işlem yapılarak para cezası verildi.

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