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Son dakika: Türkiye-Suriye sınırda 1 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

’in Elbeyli ilçesi görevlileri tarafından Suriye’den ’ye giriş yapan bir tırda yaptıkları aramada, 1 milyon TL değerinde 192 adet ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Türkiye-Suriye sınırda 1 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir tırı durdurdu.

Tırın yakıt deposundaki gizli bölmelerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon TL değerinde 192 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasına müteakip adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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