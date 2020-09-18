Son dakika: Muğla'da feci kaza | Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki İbrahim Mert Sanlı ve Buse Sanlı'yı sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

