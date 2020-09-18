18 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika: Ayvalık'taki orman yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre 'in ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan orman yangını söndürüldü. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Ayvalık'taki orman yangını söndürüldü

Kırsal Bağyüzü Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

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