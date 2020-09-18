Osmanlı padişahlarının Topkapı Sarayı'ndaki gizli yolu ziyarete açıldı

'DENETİME BU KAPIDAN'

Hürriyet'e konuşan tarihçi Necdet Sakaoğlu da bu yolun tarihi kimliğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Osmanlı padişahları İstanbul'u gezmeyi çok severler. Bir denetimdir bu geziler aynı zamanda. O yüzden gizlidir. Padişahın saraydan çıktığının bilinmemesi gerekir. Bu emniyet tedbirleri cihetinden de elzemdir. Dolayısıyla padişahlar böylesi denetim gezilerine tebdil-i kıyafet ile çıkarlardı. Genelde derviş veya tüccar kılığına girer, bu yolu kullanarak saraydan çıkarlardı. Bu yol etraftan görünmeyecek bir vasıfta. Padişahın muhafızları yolun sonunda bekler, yapılan plana göre tertibat alırlardı. Bu yol 'biniş hasekisi' denilen saray görevlisinin mesuliyetindeydi. Sarayda başka biniş kapıları da var ama burası padişaha mahsus olduğu için ve de en uzun, en muntazam yol olduğu için 'Büyük Biniş' olarak adlandırılmış."