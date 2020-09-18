18 Eylül 2020, Cuma
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Kütahya'nın Emet ilçesinde cami imamı koronavirüse yakalandı! Cemaat hemen karantinaya alındı

'nın Emet ilçesinde Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İmam Ömer R. tedavi altına alınırken ilk etapta temaslı olduğu belirlenen 3 kişi karantinaya alındı.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020
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Kütahya'nın Emet ilçesinde cami imamı koronavirüse yakalandı! Cemaat hemen karantinaya alındı

Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii'nde imam olan Ömer E. de görülen belirtiler üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde cami imamı koronavirüse yakalandı! Cemaat hemen karantinaya alındı

Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tedavi altına alınan Ömer E.'nin temaslı olduğu belirlenen 3 kişiyi evlerinde karantinaya aldı. Namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında filyasyon ekibinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde cami imamı koronavirüse yakalandı! Cemaat hemen karantinaya alındı

Cami cemaatinden Ali Mor, imamın koronavirüse yakalanmasının ardından halen filyasyon çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın korona olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizleri 14 gün karantinaya alındığını belirttiler.

Kütahya'nın Emet ilçesinde cami imamı koronavirüse yakalandı! Cemaat hemen karantinaya alındı

Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durumö dedi. Ayrıca Emet Belediyesi ekiplerince cami dezenfekte edildi.

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