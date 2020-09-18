İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması





İstanbul'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde uygulama yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Sabah başlayan uygulamalarda aranan şahıslara yönelik çalışmalarda aralarında cinayet sanığının da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı. Gün boyu devam eden uygulamalarımızda da akşam saatlerinde Üsküdar bölgesinde 157 noktada 1.394 personelle uygulamamız devam ediyor. Aynı zamanda bu uygulama kapsamında vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske takma konularında duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.