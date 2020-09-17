Sultan 2'nci Abdulhamid'in yaptırdığı mektep, 116 yıldır ayakta

Ama yine de sıkıntılarımız var. 30 yıldır şu anda bu okul eğitim vermiyor. Hem öğrencinin yokluğundan hem de köylerin boşalması nedeniyle eğitim vermiyor. Biz de bu okulu köy tüzel kişiliği olarak aldık. Burayı kültür merkezi ve köy odası gibi kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli kursların verileceği bir yer olarak kullanmak istiyoruz. Tarihe ışık tutan bu okulumuzu herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.