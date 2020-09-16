TEM Otoyolunda trafiği kilitleyen tır yangını

Olay, TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Şahin yönetimindeki tırın motor bölümünde aşırı ısınma nedeniyle yanma başladı. Yangını gören tır şoförü hemen aracını yolun kenarına çekerek araçtan indi ve yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada yangını gören polis ekipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.





Olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken Tem otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yangın sonrası tırı kaldırmak için çalışma başlatılırken Tem otoyolunda trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.





