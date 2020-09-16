16 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüse yenik düştü

Son dakika haberi... Milli , 'de görevli olan Bnb. 'nın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüse yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın tam açıklaması:

''Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun''

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