Son dakika: Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüse yenik düştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de görevli olan Bnb. Halil İbrahim Kaya'nın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın tam açıklaması:
''Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun''
Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2020