Şoke eden ölüm! Yan pencereye geçmek isterken...

Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Caddesi'ndeki bir otelde yaşandı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre otel önünde birileri ile tartışan Amerikan vatandaşı şahıs, daha sonra odasına çıktı. Yaşanan tartışma burada da devam etti.