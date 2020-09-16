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Şoke eden ölüm! Yan pencereye geçmek isterken...

Son dakika haberi... 'nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Şoke eden ölüm! Yan pencereye geçmek isterken...

Beyoğlu'nda otelde kalan bir Amerikan vatandaşı, camdan cama geçmeye 7'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Şoke eden ölüm! Yan pencereye geçmek isterken...

Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Caddesi'ndeki bir otelde yaşandı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre otel önünde birileri ile tartışan Amerikan vatandaşı şahıs, daha sonra odasına çıktı. Yaşanan tartışma burada da devam etti.

Şoke eden ölüm! Yan pencereye geçmek isterken...

Bir süre sonra cama çıkan Amerikalı şahıs, İngilizce yardım çığlıkları attı. Camda bir diğerine geçmeye çalışan şahıs, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düştü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Şoke eden ölüm! Yan pencereye geçmek isterken...

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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