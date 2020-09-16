Ordu'da feci kaza! otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Metehan Kanat idaresindeki 52 RD 881 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kavşaktan dönüş yapmak isteyen Arslan Taş yönetimindeki 52 ABM 047 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Kanat ile Taş'ın yanı sıra araçlarda bulunan Melek Kanat ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.