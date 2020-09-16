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Ordu'da feci kaza! otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. nedeniyle 'nda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Ordu'da feci kaza! otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Metehan Kanat idaresindeki 52 RD 881 plakalı otomobil, Mahallesi'nde kavşaktan dönüş yapmak isteyen Arslan Taş yönetimindeki 52 ABM 047 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Kanat ile Taş'ın yanı sıra araçlarda bulunan Melek Kanat ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

nedeniyle 'nda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Yol, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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