Ardahan'da şoke eden olay! Karısını ispirtoyla yakıp başkalarıyla ilişkisini izletti

Ardahan'da yaşayan 6 çocuk annesi S.Ü. (35) boşanmak istediği eşi tarafından şiddet görmeye devam ettiğini öne sürdü. 1.5 yıl önce boşanma davası açan kadın 17 yıllık evliliği boyunca yaşadığı şiddete dayanamayıp mahkemeye başvurdu. Çocuklarıyla birlikte ayrı bir ev tutup yaşamaya başlayan S.Ü, uzaklaştırma kararı olan eşi E.Ü. tarafından önceki gün çocuklarına okul alışverişi yaptığı sırada yine darbedildi.

"AYAKLARIMA İSPİRTO DÖKÜP BAŞKA KADINLARLA OLAN İLİŞKİSİNİ İZLETTİ"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre S.Ü. "Yıllarca eşimden şiddet gördüm. Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Başka kadınlarla birlikte olduğu videoyu izletip kadınlığımla, anneliğimle dalga geçti. Boşanma davası açtım. Aileme, ağabeylerime 70 yaşındaki anneme bulaştı. Onların evlerini arabalarını yaktı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala yanıma gelip çocuklarımın gözü önünde beni darp etti" dedi.