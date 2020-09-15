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Son dakika: Trafik durma noktasına geldi! Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda kaza

Son dakika haberi... , Eyüpsultan, Hasdal - 'nda mıcır yüklü TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken Göktürk istikametinde trafik durma noktasına geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Trafik durma noktasına geldi! Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda kaza

Kaza, Hasdal Kemerburgaz yolu Göktürk istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mıcır yüklü TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Trafik durma noktasına geldi! Hasdal-Kemerburgaz Yolunda kaza TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ! HASDAL-KEMERBURGAZ YOLU'NDA KAZA

TIR'da bulunan mıcır yola döküldü. Kaza yaşandığını gören sürücüler ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışmalar başladı. Kazası nedeniyle Göktürk istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışını tek şeritten sağlandı.

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