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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Terör örgütüne ağır darbe! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

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