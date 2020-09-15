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Son dakika: Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 evde karantina uygulaması başlatıldı. Açıkama, Adıyaman Valiliğinden geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 40 evde karantina uygulamasına başlandı.

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