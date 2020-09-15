Son dakika: Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 evde karantina uygulaması başlatıldı. Açıkama, Adıyaman Valiliğinden geldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 40 evde karantina uygulamasına başlandı.