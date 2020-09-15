Saçından tutup kaldırıma vurdu! Genç kızların kavgası kamerada!

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 10:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arabadan inen iki genç kız henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre taraflardan biri, yakın arkadaşı olduğu öğrenilen kız arkadaşına hakaret ederek tehditler savurmaya başladı.