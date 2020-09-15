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Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

’ta testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

Harakani Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının mevkiinde olduğu tespit edildi.



Polis E.M. ve M.M.'yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü.
Ayrıca tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, başlatıldı.

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