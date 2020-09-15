15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da silahların konuştuğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da silahların konuştuğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

ilçesinde dün Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında 2 kişinin yaralandığı silahlı anı kameraya yansıdı. Çatışmada yaralanan kişinin eski 2. Bölge Başkanı olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
ABONE OL
İstanbul'da silahların konuştuğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!

İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da silahların konuştuğu çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! İSTANBUL'DA SİLAHLARIN KONUŞTUĞU ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin eski 2. Bölge Başkanı olduğu öğrenildi.



ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan silahlı anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında bacağına mermi isabet eden kişi, yere düştükten sonra kendisine saldıran kişilere belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başlıyor. Vatandaşların bu anlarda yaşadığı panik kamera tarafından kaydedilirken, yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA