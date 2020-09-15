Antalya'da sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın koronavirüslü çıktı





KIZINA SARILARAK AĞLADI

Cankurtaranlar iple kadın ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde güvenli alan oluşturdu. Olay yerine gelen polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde kadının evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Kızı yanında zaman zaman ağlayan kadın gözyaşı dökerek, çocuğuna sarıldı. Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.



SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİ

Sağlık ekiplerinin sahile gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli kadının yakın çevresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti. Kadının "Ölmek istemiyorum" sözü üzerine sağlık personeli Muratoğlu'ndan elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, anne ve kızı teselli ederek ambulansa götürdü. Muratoğlu, ambulansa giderken sağlık çalışanlarının insanları iyileştirmesini istedi.