Harem Otogarı'nda polise saldırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı

Şikayetçi polis memurları S.C. ve M.Y.'nin ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Edinilen bilgilere göre polis memuru S.C. ifadesinde şunları anlattı.

"Üsküdar Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı görev yapıyorum. 12 Eylül 2020 günü saat 23.45'te haber merkezinin Harem Otogarı'nda kadına şiddet anonsu geçmesi üzerine ivedilikle olay yerine geçtik. Burada bizi karşılayan ismini olay sebebiyle öğrendiğim M.A.Z. isimli kişi yine ismini orada öğrendiğim S.E. isimli kişi söz konusu işyerinin önünde karşısında oturuyordu. Şahsın yanına gittik ve durumun ne olduğunu sorduk. S.E. birden üzerimize yürüdü ve 'o.. çocukları siz mi geldiniz' diyerek hakaretlerde bulundu. Biz de kendisine sakin olmasını ve sorunun ne olduğunu söylemesini istedik. Bunun üzerine bize saldırmaya başladı. Direncini kırmak için kademeli olarak güç kullandığımız esnada ekip arkadaşım M.Y'nin karnını ısırdı. Ben de şahsa kelepçe takmak istedim. Fakat bu esnada bana da saldırdı. Eliyle kolumu ve karnımı çizdi. Kelepçeyi taktık araca doğru götürürken 'bırakın beni o…çocukları anca bana gücünüz yetiyor' şeklinde küfür ve hakaretlerde bulunup tekme atmaya çalıştı. Şahsı araca bindirdik. Aracın koltuklarına da tekme atmaya başladı. Fakat araçta herhangi bir hasar olmadı. Şahsı darp raporu almak için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüyorduk, hastane yolunda iken 'sizi öldürdüklerinde seviniyorum' dedi."