Antalya'da akılalmaz olay! Evli kadına dehşeti yaşattı: Benimle birlikte olacaksın

"ADALET, HAK İSTİYORUM"

M.Ö.'nün, eşine kendisini avukat olarak tanıttığını ileri süren Erdal D., "Ekonomik sıkıntılardan dolayı icraya giden bir evimiz var. Adam da kendini eşime avukat olarak tanıtmış.

Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş ve 'ben bu evi icradan kurtarırım' demiş. 4-5 tane silahla gezen birisi. Bu kez silahı saklayamadı. Her defasında bir yere atıyordu. Ben esnafım. Devletime güveniyorum. Adalet, hak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Öte yandan M.Ö., 3 gün önce Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir evin terasında tabancayla intihar girişiminde bulundu. Şahsın tabancayı zaman zaman başına dayaması ve yere doğrultması hareketli anların yaşanmasına neden olmuştu. Bir süre sonra tabancayı otoparka fırlatan M.Ö., polis ekiplerince terastan alınıp polis merkezine götürülmüştü.