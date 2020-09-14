Ankara'da kaza yapan araçta 3 kardeş feci şekilde can verdi

Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.