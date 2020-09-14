Ankara'da kaza yapan araçta 3 kardeş feci şekilde can verdi
Ankara’da dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde Osman, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
HAYATA VEDA ETTİ
Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI
3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.