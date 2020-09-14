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Ankara'da kaza yapan araçta 3 kardeş feci şekilde can verdi

’da dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde Osman, ve kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Ankara'da kaza yapan araçta 3 kardeş feci şekilde can verdi

Çubuk yönüne giden yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, ve kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

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