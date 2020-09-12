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3 gün önce doğum yapan Şeyma'dan kahreden haber! Apartman boşluğunda...

'nın Eğirdir ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren 26 yaşındaki Şeyma Ç. apartman boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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3 gün önce doğum yapan Şeyma'dan kahreden haber! Apartman boşluğunda...

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü.

YAKINLARI FARK ETTİ

Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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