Zatürre aşısında talep patlaması! Vatandaşlar akın etti

'KORUYUCULUĞU YOK'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, aşıda sahada yaşanan sorunları Milliyet'e anlattı. Kovid-19 nedeniyle vatandaşın zatürre aşısına karşı talebinin rekor seviyede arttığını belirten Sezen, "Pnömokok bakterisine karşı yaptığımız zatürre aşısı Kovid-19'a karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluştu. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Risk grupları ortak olduğu için aşılıyoruz ama bu aşı pnömokok mikrobunun oluşturduğu zatürreye karşı koruyor. Kovid-19'a karşı bir koruyuculuğu yok. Ortak risk gurupları da olduğu için biz aşılamayı önemsiyoruz. Yine bir enfeksiyon gelişmesin diye" dedi.