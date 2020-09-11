Zatürre aşısında talep patlaması! Vatandaşlar akın etti
Çeşitli uzmanların koronavirüse karşı koruduğunu açıkladığı zatürre aşısı için halk, Aile Sağlığı Merkezlerine ve eczanelere akın etti. Bu durum üzerine, zatürre aşısında randevulu döneme geçildi.
Ulusal aşı takvimi içerisinde yer alan zatürre (pnömokok) aşısı bebeklere, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı (erişkinlerde aspleni-dalağın olmaması durumu, dalak fonksiyon bozuklukları, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, bağışıklık sistemini azaltan tedavi alan, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı bağışıklık yetmezliği baskılanma durumları.
Kronik böbrek hastalık ve böbrek sendromları, kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, ailevi kan hastalıkları, doğuştan ve edinilmiş sinir sistemi hastalıkları) bulunan vatandaşlara Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), verem savaş dispanserleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde ücretsiz uygulanıyor.
ŞİDDETE KADAR VARDI
Vatandaş normalde zatürre aşısına ulaşmada sıkıntı çekmezken, bu yıl Kovid-19 etkisiyle zatürre aşısına yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun yarattı. Talep artışında "Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruduğu" ve "Herkesin zatürre aşısı olması gerektiği" düşüncesi etkili olurken, bazı uzmanların medyaya yansıyan açıklamaları da tetikleyici etki yarattı. Talep yoğunluğuna karşın hem saklama şartları nedeniyle büyük çaplı depolama yapamamaları hem de yeterli depolama alanı olmayan ASM'ler ücretsiz yaptıkları zatürre aşısı için "randevu" sistemine geçti.
'KORUYUCULUĞU YOK'
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, aşıda sahada yaşanan sorunları Milliyet'e anlattı. Kovid-19 nedeniyle vatandaşın zatürre aşısına karşı talebinin rekor seviyede arttığını belirten Sezen, "Pnömokok bakterisine karşı yaptığımız zatürre aşısı Kovid-19'a karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluştu. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Risk grupları ortak olduğu için aşılıyoruz ama bu aşı pnömokok mikrobunun oluşturduğu zatürreye karşı koruyor. Kovid-19'a karşı bir koruyuculuğu yok. Ortak risk gurupları da olduğu için biz aşılamayı önemsiyoruz. Yine bir enfeksiyon gelişmesin diye" dedi.
ECZANELERE AYDA 1-2 KUTU
Devletin 65 yaş üzeri ve risk grubuna ücretsiz yaptığı zatürre aşıları, eczanelerde 344.17 TL'den satılıyor ve ömür boyu koruma sağlıyor. Polisakkarit aşı ise 5 yıllık bir koruma sağlıyor ve fiyatı 68.86 TL'den başlıyor. Ancak bu yıl eczaneler de talep yoğunluğuna bağlı zatürre aşısı sıkıntısı yaşıyor. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken, eczane başına ayda 1-2 aşı gönderilebiliyor.