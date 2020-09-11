Son dakika: İstanbul’da ‘çocuk gelin’ skandalı!

Ailesi ile yaşadığını söyleyen mağdur kız, evleneceği kişi ile ilkokul 7. sınıftan beridir arkadaş olduklarını kendisinin uzaktan akrabaları olduklarını bu nedenle aileleri ile konuşarak nişanlanmak istediklerini ve zorlama olmadığını ifade etti. Mağdur kız çocuğunun beyanının ardından aileler serbest bırakıldı. Fakat 2 ay sonra tekrar karakola gelen küçük kız, düğün günü ailesinin baskısından dolayı korku ile şikâyetçi olmadığını anlattı. Tekrar ifadesi alınan kız çocuğu, evliliğin iki ailenin zorlamasıyla meydana geldiğini söyledi.